菲尔普斯刷新奥运奖牌纪录 中国否认叶诗文涉禁药

路透7月31日电（记者Mark Trevelyan）---菲尔普斯（Michael Phelps）完全可以称自己是有史以来最伟大的奥运会运动员了，他在周二帮助美国队赢得男子4X200米自由泳接力金牌，也因此收获个人第19块奥运奖牌。

中国游泳神童叶诗文继在周六女子400米混合泳比赛中夺金并打破世界纪录、让所有权威人士大吃一惊之後，又在女子200米个人混合泳比赛上夺下个人奥运第二金。

但是这个夜晚仍属於菲尔普斯，菲尔普斯在4X200米自由泳接力中游最後一棒，美国队从一开始就处於领先地位，第三棒的罗切特则帮助美国队确立遥遥领先优势。

在奥运会的116年历史中，这是一个载入史册的时刻，对菲尔普斯而言也是一个激动人心的时刻。这位在2008年北京奥运会上史无前例地获得8枚金牌的“飞鱼”虽不再是泳坛领军人物，但仍是泳池中的高手。

他的队友高兴地抱住他，27岁的菲尔普斯说：“我要谢谢这些帮助我实现这一刻的队友。”在本届奥运会之前，他就已获得16块奥运奖牌。

菲尔普斯在周日的男子4X100米自由泳接力赛随美国队摘得银牌。在周二晚上早些的男子200米蝶泳比赛中获得银牌後，他追平了前苏联体操运动员拉蒂尼娜（Larisa Latynina）创造的18枚奥运奖牌的世界纪录。

菲尔普斯在个人最擅长的200米蝶泳中一开始处於领先地位，但最後被南非选手克罗斯（Chad Le Clos）超越，仅摘得银牌。

77岁的拉蒂尼娜当天就在泳池边观战，她先後在1956年墨尔本奥运会、1960年罗马奥运会和1964年东京奥运会上共获得18块奖牌，这个世界纪录已保持了几十年无人打破。

拉蒂尼娜在这个月早些时候告诉路透，她毫不怀疑菲尔普斯会在伦敦奥运上超过他，并说，“我只能祝他好运”。

伦敦水上运动中心的17,500名观众都激动地起立为菲尔普斯鼓掌，菲尔普斯累计在奥运会上共获得15金，2银和2铜。拉蒂尼娜共获得9金，5银和4铜。

在奥运第四天的另一项比赛中，德国队在马术三项赛中获得了开赛以来的第一和第二枚金牌，法国队则在皮划艇激流回旋中获得一枚金牌，金牌总数达到4枚。而东道主英国队却仍在苦苦等待第一金的到来。

中国仍以13枚金牌高居奖牌榜榜首，美国队以9枚金牌暂列第二，这两个国家的奖牌总数都是23枚。

在第四天另外的赛事中，美国队在体操女子团体决赛中问鼎，这是自1996年亚特兰大奥运会以来美国队首次获得这枚金牌，领军人物韦伯(Jordyn Wieber)和道格拉斯(Gabby Douglas)的出色表现闪耀整个赛场。

对於韦伯未能进入个人全能决赛的失望，对於美国男队在周一的团体决赛仅列第五的遗憾，这枚金牌是对他们最好的补偿和慰藉。

否认服用禁药

16岁的中国小将叶诗文在女子200米个人混合泳的决赛中，击退了来自澳大利亚选手库茨(Alicia Coutts)的挑战，获得了自己在本届奥运会上第二枚个人混合泳金牌。

叶诗文在上周六的比赛中，最後50米冲刺速度比美国选手罗切特在男子项目中的最後速度在还快，她也不得不一一回应对她是否服用禁药的质疑。

世界游泳教练协会(World Swimming Coaches Association)执行主任伦纳德(John Leonard)对英国《卫报》记者说，“每一次我们认为一个人的表现‘不可思议’的时候，历史总会在後来证明这个成绩和兴奋剂有关。”伦纳德现在并不是本届奥运会美国队的教练团队的一员。

美国奥委会努力撇清和伦纳德及其言论的关系，称伦纳德和美国奥运游泳队没有任何关联。

中国官员对质疑作出回应。“叶诗文从小就被视为天才，她的表现也证明了这一点。”中国游泳队领队许琦对新华社记者说。“不要拿自己的疑惑去否定别人。这对运动员不尊重，对中国游泳不尊重。”(完)

编译：逯璐/陈昭 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。