普京、菲尔普斯与金牌亲密接触

路透伦敦8月2日电（记者 Mark Trevelyan）---作为黑带高手的普京（Vladimir Putin）在周四为一位俄罗斯柔道运动员夺得金牌表示了庆祝。而美国名将菲尔普斯也达到了新的巅峰，他成为了第一位在同一项目上实现奥运三连冠的男子游泳选手。

未来派风格的场地自行车赛场也见证了六项新世界纪录的诞生、一对选手被取消参赛资格，以及英国男队和德国女队在竞速赛上先後加冕。

拳击赛场上也爆发了争议。一名选手在一个回合比赛中被击倒了六次而比赛却没有按规定被终止，当值的土耳其裁判因此被驱逐出了奥运赛场。一位安哥拉教练被自己的代表团团长斥骂为“傻瓜”，因为他忘了让该国唯一的选手去进行赛前称重；後者因此被取消了比赛资格。

俄罗斯总统普京在现场目睹了一场辉煌的胜利。他的同胞克海布拉伊夫 （Tagir Khaibulaev）击败了来自蒙古的对手，为俄罗斯拿到了第三枚柔道金牌的时候，普京从座位上双拳高举跳了起来。

普京硬汉形象一部分就是来自於他在柔道赛场上的英姿。赛後，他反复地拍着海布拉伊夫的後背，还双手捧着他的面颊以示祝贺。

在欢乐的情绪下，他通过俄罗斯新闻媒体国际传真社（Interfax）提议，对於在莫斯科救世主大教堂抗议他的三名女子朋克乐团Pussy Riot成员的审判，可以不用太过严厉。

英国首相卡梅伦（David Cameron）和普京一道观看了柔道比赛。他也有属於自己的一些值得庆祝的高兴事儿。随着英国在男子自行车、男子双多向飞碟射击和双人皮划艇激流回旋项目上的夺金浪潮，英国一跃升至奖牌榜的第五位。

**别了 羽毛球**

由於在羽毛球比赛中爆出的假球丑闻，被剥夺比赛资格的中国选手于洋表示，她在痛苦中选择了退役。

“这也是我最後一次比赛了。再见国际羽联，再见我挚爱的羽毛球，”于洋在她的微博上写道。

她是因消极比赛事件被逐出比赛的中韩印尼八位选手之一，她们涉嫌为了与更容易的对手在淘汰赛相遇而在小组赛中故意输球。

在热情澎湃的观众、糟糕的英国天气和美国游泳名将菲尔普斯的历史性突破之外，羽毛球的丑闻属於为数不多的刺耳音符之一。

菲尔普斯两天前以19枚奖牌刷新个人奥运奖牌纪录，周四他在男子200米个人混合泳项目上又得到了个人第20枚奖牌，也是他的第16枚奥运金牌。

在菲尔普斯即将退役前与同胞兼世界冠军罗切特（Ryan Lochte）的最後一次同场竞技中，他将罗切特挤到了第二名的位置上。

历史上仅有两名女子游泳选手--澳大利亚的弗雷泽（Dawn Fraser）和匈牙利的艾盖尔塞吉（Krisztina Egerszegi）曾在同一游泳项目实现奥运三连冠。在此之前还未有男子选手实现这一荣耀。

这也是菲尔普斯在伦敦奥运会上的第一枚个人项目金牌。他现在再也不是那个在北京奥运会上史无前例地包揽八金、目空一切的“菲鱼”了。

美国队也在女子八人单桨有舵手赛艇组合和体操运动员道格拉斯（Gabby Douglas）再添两金。年仅16岁的道格拉斯在女子体操全能决赛中战胜了俄罗斯劲敌科莫娃（Victoria Komova）和穆斯塔芬纳 （Aliya mustafina）而封后。

“全能赛对我意义重大。人们老是谈到，我是第一位获得金牌的非洲裔美国人。我对此非常荣幸，”昵称为“飞鼠（Flying Squirrel）”的道格拉斯在拿到这枚女子体操中最有分量的金牌後告诉路透记者。

**并列领跑奖牌榜**

在本届奥运会上，美国队首次将金牌数扳平，与中国队同样得到18枚金牌。

中国队总共拿到了34枚奖牌，其中有11枚银牌和5枚铜牌。而美国队总共有37枚，其中有9银10铜。

室内自行车赛场被人们称为“品客（Pringle）”，因其外形酷似那种弯曲的薯片而得名。在这里的团队竞速赛决赛中，英国男队战胜了法国队夺冠，并刷新了世界纪录。

“我们为之付出了所有，现在终於得到回报了，”英国名将霍伊（Chris Hoy）在取得自己的第六枚奥运奖牌，也是他的第五枚奥运金牌时这样说道。

中国女子自行车队和英国女子自行车队也双双打破了世界纪录。

但稍後，夺牌大热门、由彭德尔顿（Victoria Pendleton）和瓦妮实（Jessica Varnish）组成的英国队因交接时提前出发而被取消了资格。

中国队也因为在女子场地团体竞速赛决赛中交接时违例，从冠军的宝座上降级为银牌。德国队因此拿到了该项目的金牌。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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