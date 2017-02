Olympics-Men's sailing laser race 7 results

LONDON, Aug 3 Argentina's Julio Alsogaray won the Olympic men's sailing laser race 7 at the 2012 London Games on Friday with 1 points at Weymouth Bay and Portland Harbour in London. The current leaders after this phase are Cyprus' Pavlos Kontides, Australia's Tom Slingsby and Croatia's Tonci Stipanovic. Results Table Results Laser Men Opening Series Race 7 1. Julio Alsogaray (Argentina) 1 points 2. Jean Baptiste Bernaz (France) 2 3. Gustavo Lima (Portugal) 3 4. Rasmus Myrgren (Sweden) 4 5. Thorbjorn Schierup (Denmark) 5 6. Javier Hernandez (Spain) 6 7. Juan Maegli (Guatemala) 7 8. Tonci Stipanovic (Croatia) 8 9. Alejandro Foglia (Uruguay) 9 10. Colin Cheng (Singapore) 10 11. Viktor Teply (Czech Republic) 11 12. Pavlos Kontides (Cyprus) 12 13. Andrew Murdoch (New Zealand) 13 14. Ha Jee-Min (Korea) 14 15. Tom Slingsby (Australia) 15 16. Evangelos Cheimonas (Greece) 16 17. Cy Thompson (Virgin Islands) 17 18. Paul Goodison (Britain) 18 19. Rob Crane (U.S.) 19 20. Simon Grotelueschen (Germany) 20 Standings Men Laser 1. Pavlos Kontides (Cyprus) 21 2. Tom Slingsby (Australia) 22 3. Tonci Stipanovic (Croatia) 27 4. Rasmus Myrgren (Sweden) 39 5. Juan Maegli (Guatemala) 43 6. Jean Baptiste Bernaz (France) 50 7. Julio Alsogaray (Argentina) 56 8. Andrew Murdoch (New Zealand) 58 9. Paul Goodison (Britain) 59 10. Simon Grotelueschen (Germany) 63 11. Karl-Martin Rammo (Estonia) 69 12. Bruno Fontes (Brazil) 84 13. Rutger van Schaardenburg (Netherlands) 85 14. Alejandro Foglia (Uruguay) 88 15. Javier Hernandez (Spain) 90 16. Thorbjorn Schierup (Denmark) 92 17. Kristian Ruth (Norway) 93 18. Andreas Geritzer (Austria) 93 19. Ha Jee-Min (Korea) 95 20. Kacper Zieminski (Poland) 100