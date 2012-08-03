Olympics-Women's sailing 470 opening series race 2 - results

LONDON, Aug 3 Britain won race 2 of the Olympic
women's sailing 470 opening series on Friday with one point at
Weymouth Bay and Portland Harbour in London.
Results Table
Results 470 Women Opening Series Race 2
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points
2. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 2
3. Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.) 3
4. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 4
5. Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 5
6. Gil Cohen/Vered Buskila (Israel) 6
7. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 7
8. Elise Rechichi/Belinda Stowell (Australia) 8
9. Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands) 9
10. Tina Mrak/Teja Cerne (Slovenia) 10
Standings Women 470
1. Saskia Clark/Hannah Mills (Britain) 7
2. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 9
3. Gil Cohen/Vered Buskila (Israel) 9
4. Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands) 10
5. Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.) 10
6. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 13
7. Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 16
8. Lene Sommer/Henriette Koch (Denmark) 18
9. Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy) 19
10. Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 21