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奥运新闻 | 2012年 8月 4日 星期六 00:30 BJT

Olympics-Women's sailing 470 opening series race 2 - results

LONDON, Aug 3 Britain won race 2 of the Olympic
women's sailing 470 opening series on Friday with one point at
Weymouth Bay and Portland Harbour in London.
    
 Results Table
 
 Results 470 Women Opening Series Race 2 
 1.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)            1 points 
 2.  Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 2        
 3.  Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.)                3        
 4.  Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan)                 4        
 5.  Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 5        
 6.  Gil Cohen/Vered Buskila (Israel)               6        
 7.  Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand)            7        
 8.  Elise Rechichi/Belinda Stowell (Australia)     8        
 9.  Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands)    9        
 10. Tina Mrak/Teja Cerne (Slovenia)                10       
 
 Standings Women 470
 1.  Saskia Clark/Hannah Mills (Britain)            7  
 2.  Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand)            9  
 3.  Gil Cohen/Vered Buskila (Israel)               9  
 4.  Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands)    10 
 5.  Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.)                10 
 6.  Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan)                 13 
 7.  Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 16 
 8.  Lene Sommer/Henriette Koch (Denmark)           18 
 9.  Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy)            19 
 10. Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 21

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