Olympics-Women's sailing 470 opening series Race 8 results

LONDON, Aug 7 New Zealand won Race 8 of the
Olympic women's sailing 470 opening series on Tuesday.
Results Table
Results 470 Women Opening Series Race 8
1. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 1 points
2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 2
3. Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands) 3
4. Tara Pacheco/Berta Betanzos (Spain) 4
5. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 5
6. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 6
7. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 7
8. Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Poland) 8
9. Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.) 9
10. Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 10
Standings Women 470
1. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 21
2. Saskia Clark/Hannah Mills (Britain) 25
3. Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands) 28
4. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 47
5. Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 53
6. Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 53
7. Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.) 53
8. Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy) 57
9. Belinda Stowell/Elise Rechichi (Australia) 63
10. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 70