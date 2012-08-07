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奥运新闻 | 2012年 8月 7日 星期二 22:44 BJT

Olympics-Women's sailing 470 opening series Race 8 results

LONDON, Aug 7 New Zealand won Race 8 of the
Olympic women's sailing 470 opening series on Tuesday. 

 Results Table
 
 Results 470 Women Opening Series Race 8 
 1.  Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand)            1 points 
 2.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)            2        
 3.  Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands)    3        
 4.  Tara Pacheco/Berta Betanzos (Spain)            4        
 5.  Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 5        
 6.  Camille Lecointre/Mathilde Geron (France)      6        
 7.  Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan)                 7        
 8.  Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Poland)     8        
 9.  Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.)                9        
 10. Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 10       

 Standings Women 470
 1.  Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand)            21 
 2.  Saskia Clark/Hannah Mills (Britain)            25 
 3.  Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands)    28 
 4.  Camille Lecointre/Mathilde Geron (France)      47 
 5.  Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 53 
 6.  Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 53 
 7.  Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.)                53 
 8.  Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy)            57 
 9.  Belinda Stowell/Elise Rechichi (Australia)     63 
 10. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan)                 70

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