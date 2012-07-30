Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 2 results

LONDON, July 30 Women's sailing Laser Radial
Race 2 results.
Results Laser Radial Women Opening Series Race 2
1. Annalise Murphy (Ireland) 1 points
2. Evi Van Acker (Belgium) 2
3. Marit Bouwmeester (Netherlands) 3
4. Veronika Fenclova (Czech Republic) 4
5. Paige Railey (U.S.) 5
6. Sari Multala (Finland) 6
7. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 7
8. Xu Lijia (China) 8
9. Tania Elias Calles (Mexico) 9
10. Alison Young (Britain) 10
11. Alicia Cebrian (Spain) 11
12. Tina Mihelic (Croatia) 12
13. Gintare Scheidt (Lithuania) 13
14. Sarah Steyaert (France) 14
15. Adriana Kostiw (Brazil) 15
16. Francesca Clapcich (Italy) 16
17. Josefin Olsson (Sweden) 17
18. Krystal Weir (Australia) 18
19. Anne-Marie Rindom (Denmark) 19
20. Franziska Goltz (Germany) 20