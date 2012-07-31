Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 4 results

LONDON, July 31 Ireland's Annalise Murphy won
the women's sailing Laser Radial Race 4 on Tuesday.
Results Laser Radial Women Opening Series Race 4
1. Annalise Murphy (Ireland) 1 points
2. Alison Young (Britain) 2
3. Xu Lijia (China) 3
4. Sari Multala (Finland) 4
5. Marit Bouwmeester (Netherlands) 5
6. Veronika Fenclova (Czech Republic) 6
7. Francesca Clapcich (Italy) 7
8. Evi Van Acker (Belgium) 8
9. Alicia Cebrian (Spain) 9
10. Gintare Scheidt (Lithuania) 10
11. Marthe Enger Eide (Norway) 11
12. Sarah Steyaert (France) 12
13. Elizabeth Yin (Singapore) 13
14. Nathalie Brugger (Switzerland) 14
15. Sara Winther (New Zealand) 15
16. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 16
17. Paige Railey (U.S.) 17
18. Josefin Olsson (Sweden) 18
19. Tania Elias Calles (Mexico) 19
20. Sara Carmo (Portugal) 20
Standings Women Laser Radial
1. Annalise Murphy (Ireland) 4
2. Evi Van Acker (Belgium) 16
3. Marit Bouwmeester (Netherlands) 18
4. Alison Young (Britain) 21
5. Xu Lijia (China) 27
6. Sari Multala (Finland) 29
7. Gintare Scheidt (Lithuania) 34
8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 40
9. Paige Railey (U.S.) 42
10. Tania Elias Calles (Mexico) 46
11. Alicia Cebrian (Spain) 49
12. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 56
13. Josefin Olsson (Sweden) 65
14. Anne-Marie Rindom (Denmark) 66
15. Sarah Steyaert (France) 66
16. Francesca Clapcich (Italy) 67
17. Krystal Weir (Australia) 69
18. Nathalie Brugger (Switzerland) 70
19. Tina Mihelic (Croatia) 73
20. Cecilia Carranza (Argentina) 78