版本:
中国
奥运新闻 | 2012年 8月 4日 星期六 00:09 BJT

Olympics-Women's sailing Laser Radial race 8

LONDON, Aug 3 Belgium's Evi Van Acker won the
Olympic women's sailing Laser Radial race 8 on Friday with one
point at Weymouth Bay and Portland Harbour in London.
 Results Table
 
 Results Laser Radial Women Opening Series Race 8 
 1.  Evi Van Acker (Belgium)            1 points 
 2.  Sari Multala (Finland)             2        
 3.  Marit Bouwmeester (Netherlands)    3        
 4.  Xu Lijia (China)                   4        
 5.  Tania Elias Calles (Mexico)        5        
 6.  Veronika Fenclova (Czech Republic) 6        
 7.  Gintare Scheidt (Lithuania)        7        
 8.  Alison Young (Britain)             8        
 9.  Alicia Cebrian (Spain)             9        
 10. Annalise Murphy (Ireland)          10       
 11. Sara Winther (New Zealand)         11       
 12. Krystal Weir (Australia)           12       
 13. Tina Mihelic (Croatia)             13       
 14. Nathalie Brugger (Switzerland)     14       
 15. Franziska Goltz (Germany)          15       
 16. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)     16       
 17. Danielle Dube (Canada)             17       
 18. Elizabeth Yin (Singapore)          18       
 19. Sarah Steyaert (France)            19       
 20. Paige Railey (U.S.)                20       
 
 Standings Women Laser Radial
 1.  Evi Van Acker (Belgium)            23  
 2.  Annalise Murphy (Ireland)          24  
 3.  Marit Bouwmeester (Netherlands)    26  
 4.  Xu Lijia (China)                   30  
 5.  Alison Young (Britain)             37  
 6.  Sari Multala (Finland)             53  
 7.  Gintare Scheidt (Lithuania)        55  
 8.  Veronika Fenclova (Czech Republic) 63  
 9.  Paige Railey (U.S.)                75  
 10. Tania Elias Calles (Mexico)        77  
 11. Alicia Cebrian (Spain)             86  
 12. Krystal Weir (Australia)           95  
 13. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)     97  
 14. Sarah Steyaert (France)            106 
 15. Anne-Marie Rindom (Denmark)        108 
 16. Nathalie Brugger (Switzerland)     109 
 17. Tina Mihelic (Croatia)             117 
 18. Francesca Clapcich (Italy)         119 
 19. Cecilia Carranza (Argentina)       130 
 20. Josefin Olsson (Sweden)            132

更多 奥运新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐