Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 9 results

LONDON, Aug 4 China's Xu Lijia won the Olympic
women's sailing Laser Radial Race 9 on Saturday.
Results Table
Results Laser Radial Women Opening Series Race 9
1. Xu Lijia (China) 1 points
2. Alicia Cebrian (Spain) 2
3. Annalise Murphy (Ireland) 3
4. Krystal Weir (Australia) 4
5. Josefin Olsson (Sweden) 5
6. Marit Bouwmeester (Netherlands) 6
7. Gintare Scheidt (Lithuania) 7
8. Evi Van Acker (Belgium) 8
9. Paige Railey (U.S.) 9
10. Nathalie Brugger (Switzerland) 10
11. Anne-Marie Rindom (Denmark) 11
12. Veronika Fenclova (Czech Republic) 12
13. Tania Elias Calles (Mexico) 13
14. Tina Mihelic (Croatia) 14
15. Anna Weinzieher (Poland) 15
16. Sari Multala (Finland) 16
17. Marthe Enger Eide (Norway) 17
18. Nufar Edelman (Israel) 18
19. Elizabeth Yin (Singapore) 19
20. Cecilia Carranza (Argentina) 20
Standings Women Laser Radial
1. Annalise Murphy (Ireland) 27
2. Evi Van Acker (Belgium) 31
3. Xu Lijia (China) 31
4. Marit Bouwmeester (Netherlands) 32
5. Alison Young (Britain) 48
6. Gintare Scheidt (Lithuania) 62
7. Sari Multala (Finland) 69
8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 75
9. Paige Railey (U.S.) 84
10. Alicia Cebrian (Spain) 88
11. Tania Elias Calles (Mexico) 90
12. Krystal Weir (Australia) 99
13. Anne-Marie Rindom (Denmark) 119
14. Nathalie Brugger (Switzerland) 119
15. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 120
16. Sarah Steyaert (France) 128
17. Tina Mihelic (Croatia) 131
18. Josefin Olsson (Sweden) 137
19. Francesca Clapcich (Italy) 140
20. Cecilia Carranza (Argentina) 150