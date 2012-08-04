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奥运新闻 | 2012年 8月 4日 星期六 21:12 BJT

Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 9 results

LONDON, Aug 4 China's Xu Lijia won the Olympic
women's sailing Laser Radial Race 9 on Saturday.

 Results Table
 
 Results Laser Radial Women Opening Series Race 9 
 1.  Xu Lijia (China)                   1 points 
 2.  Alicia Cebrian (Spain)             2        
 3.  Annalise Murphy (Ireland)          3        
 4.  Krystal Weir (Australia)           4        
 5.  Josefin Olsson (Sweden)            5        
 6.  Marit Bouwmeester (Netherlands)    6        
 7.  Gintare Scheidt (Lithuania)        7        
 8.  Evi Van Acker (Belgium)            8        
 9.  Paige Railey (U.S.)                9        
 10. Nathalie Brugger (Switzerland)     10       
 11. Anne-Marie Rindom (Denmark)        11       
 12. Veronika Fenclova (Czech Republic) 12       
 13. Tania Elias Calles (Mexico)        13       
 14. Tina Mihelic (Croatia)             14       
 15. Anna Weinzieher (Poland)           15       
 16. Sari Multala (Finland)             16       
 17. Marthe Enger Eide (Norway)         17       
 18. Nufar Edelman (Israel)             18       
 19. Elizabeth Yin (Singapore)          19       
 20. Cecilia Carranza (Argentina)       20       

 Standings Women Laser Radial
 1.  Annalise Murphy (Ireland)          27  
 2.  Evi Van Acker (Belgium)            31  
 3.  Xu Lijia (China)                   31  
 4.  Marit Bouwmeester (Netherlands)    32  
 5.  Alison Young (Britain)             48  
 6.  Gintare Scheidt (Lithuania)        62  
 7.  Sari Multala (Finland)             69  
 8.  Veronika Fenclova (Czech Republic) 75  
 9.  Paige Railey (U.S.)                84  
 10. Alicia Cebrian (Spain)             88  
 11. Tania Elias Calles (Mexico)        90  
 12. Krystal Weir (Australia)           99  
 13. Anne-Marie Rindom (Denmark)        119 
 14. Nathalie Brugger (Switzerland)     119 
 15. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)     120 
 16. Sarah Steyaert (France)            128 
 17. Tina Mihelic (Croatia)             131 
 18. Josefin Olsson (Sweden)            137 
 19. Francesca Clapcich (Italy)         140 
 20. Cecilia Carranza (Argentina)       150

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