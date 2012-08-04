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奥运新闻 | 2012年 8月 4日 星期六 22:47 BJT

Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 10 results

LONDON, Aug 4 The Netherlands' Marit Bouwmeester
won the Olympic women's sailing Laser Radial Race 10 on
Saturday.

 Results Table
 
 Results Laser Radial Women Opening Series Race 10 
 1.  Marit Bouwmeester (Netherlands)     1 points 
 2.  Xu Lijia (China)                    2        
 3.  Evi Van Acker (Belgium)             3        
 4.  Alison Young (Britain)              4        
 5.  Sari Multala (Finland)              5        
 6.  Gintare Scheidt (Lithuania)         6         
 7.  Annalise Murphy (Ireland)           7         
 8.  Paige Railey (U.S.)                 8        
 9.  Sara Winther (New Zealand)          9        
 10. Tania Elias Calles (Mexico)        10       
 11. Anne-Marie Rindom (Denmark)        11       
 12. Veronika Fenclova (Czech Republic) 12       
 13. Alicia Cebrian (Spain)             13       
 14. Josefin Olsson (Sweden)            14       
 15. Sarah Steyaert (France)            15       
 16. Nathalie Brugger (Switzerland)     16       
 17. Tina Mihelic (Croatia)             17       
 18. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)     18       
 19. Francesca Clapcich (Italy)         19       
 20. Cagla Donertas (Turkey)            20       

 Standings Women Laser Radial
 1.  Xu Lijia (China)                    33  
 2.  Marit Bouwmeester (Netherlands)     33  
 3.  Annalise Murphy (Ireland)           34  
 4.  Evi Van Acker (Belgium)             34  
 5.  Alison Young (Britain)              52  
 6.  Gintare Scheidt (Lithuania)         68  
 7.  Sari Multala (Finland)              74  
 8.  Veronika Fenclova (Czech Republic)  87  
 9.  Paige Railey (U.S.)                 92  
 10. Tania Elias Calles (Mexico)        100 
 11. Alicia Cebrian (Spain)             101 
 12. Krystal Weir (Australia)           121 
 13. Anne-Marie Rindom (Denmark)        130 
 14. Nathalie Brugger (Switzerland)     135 
 15. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)     138 
 16. Sarah Steyaert (France)            143 
 17. Tina Mihelic (Croatia)             148 
 18. Josefin Olsson (Sweden)            151 
 19. Francesca Clapcich (Italy)         159 
 20. Sara Winther (New Zealand)         185

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