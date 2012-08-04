Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 10 results

LONDON, Aug 4 The Netherlands' Marit Bouwmeester
won the Olympic women's sailing Laser Radial Race 10 on
Saturday.
Results Table
Results Laser Radial Women Opening Series Race 10
1. Marit Bouwmeester (Netherlands) 1 points
2. Xu Lijia (China) 2
3. Evi Van Acker (Belgium) 3
4. Alison Young (Britain) 4
5. Sari Multala (Finland) 5
6. Gintare Scheidt (Lithuania) 6
7. Annalise Murphy (Ireland) 7
8. Paige Railey (U.S.) 8
9. Sara Winther (New Zealand) 9
10. Tania Elias Calles (Mexico) 10
11. Anne-Marie Rindom (Denmark) 11
12. Veronika Fenclova (Czech Republic) 12
13. Alicia Cebrian (Spain) 13
14. Josefin Olsson (Sweden) 14
15. Sarah Steyaert (France) 15
16. Nathalie Brugger (Switzerland) 16
17. Tina Mihelic (Croatia) 17
18. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 18
19. Francesca Clapcich (Italy) 19
20. Cagla Donertas (Turkey) 20
Standings Women Laser Radial
1. Xu Lijia (China) 33
2. Marit Bouwmeester (Netherlands) 33
3. Annalise Murphy (Ireland) 34
4. Evi Van Acker (Belgium) 34
5. Alison Young (Britain) 52
6. Gintare Scheidt (Lithuania) 68
7. Sari Multala (Finland) 74
8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 87
9. Paige Railey (U.S.) 92
10. Tania Elias Calles (Mexico) 100
11. Alicia Cebrian (Spain) 101
12. Krystal Weir (Australia) 121
13. Anne-Marie Rindom (Denmark) 130
14. Nathalie Brugger (Switzerland) 135
15. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 138
16. Sarah Steyaert (France) 143
17. Tina Mihelic (Croatia) 148
18. Josefin Olsson (Sweden) 151
19. Francesca Clapcich (Italy) 159
20. Sara Winther (New Zealand) 185