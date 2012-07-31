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奥运新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 23:42 BJT

Olympics-Women's sailing RS-X Race 2 results

LONDON, July 31 Spain's Marina Alabau won the
women's sailing RS-X Race 2 on Tuesday.
 
 Results RS-X Women Opening Series Race 2 
 1.  Marina Alabau (Spain)           1 points 
 2.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  2        
 3.  Lee-El Korsiz (Israel)          3        
 4.  Olha Maslivets (Ukraine)        4        
 5.  Moana Delle (Germany)           5        
 6.  Bryony Shaw (Britain)           6        
 7.  Tuuli Petaja (Finland)          7        
 8.  Chan Hei Man (Hong Kong, China) 8        
 9.  Alessandra Sensini (Italy)      9        
 10. Jessica Crisp (Australia)       10       
 11. Charline Picon (France)         11       
 12. Gelly Skarlatou (Greece)        12       
 13. Patricia Freitas (Brazil)       13       
 14. Nikola Girke (Canada)           14       
 15. Li Ling (China)                 15       
 16. Diana Detre (Hungary)           16       
 17. Jannicke Stalstrom (Norway)     17       
 18. Farrah Hall (U.S.)              18       
 19. Jazmin Lopez Becker (Argentina) 19       
 20. Ingrid Puusta (Estonia)         20       
 
 Standings Women RS-X
 1.  Marina Alabau (Spain)           3  
 2.  Lee-El Korsiz (Israel)          4  
 3.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  7  
 4.  Olha Maslivets (Ukraine)        7  
 5.  Moana Delle (Germany)           9  
 6.  Bryony Shaw (Britain)           13 
 7.  Tuuli Petaja (Finland)          15 
 8.  Chan Hei Man (Hong Kong, China) 18 
 9.  Nikola Girke (Canada)           20 
 10. Charline Picon (France)         20 
 11. Alessandra Sensini (Italy)      21 
 12. Jessica Crisp (Australia)       21 
 13. Gelly Skarlatou (Greece)        26 
 14. Patricia Freitas (Brazil)       26 
 15. Li Ling (China)                 31 
 16. Diana Detre (Hungary)           33 
 17. Ingrid Puusta (Estonia)         35 
 18. Jannicke Stalstrom (Norway)     38 
 19. Sigrid Rondelez (Belgium)       39  
 20. Jazmin Lopez Becker (Argentina) 39

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