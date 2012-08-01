Olympics-Women's sailing RS-X Race 4 results

LONDON, Aug 1 Spain's Marina Alabau won the
Olympic women's sailing RS-X Race 4 on Wednesday.
Results Table
Results RS:X Women Opening Series Race 4
1. Marina Alabau Neira (Spain) 1 points
2. Lee-El Korsiz (Israel) 2
3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 3
4. Tuuli Petaja (Finland) 4
5. Moana Delle (Germany) 5
6. Nikola Girke (Canada) 6
7. Charline Picon (France) 7
8. Alessandra Sensini (Italy) 8
9. Bryony Shaw (Britain) 9
10. Olha Maslivets (Ukraine) 10
11. Gelly Skarlatou (Greece) 11
12. Patricia Freitas (Brazil) 12
13. Chan Hei Man (Hong Kong) 13
14. Li Ling (China) 14
15. Ingrid Puusta (Estonia) 15
16. Tatiana Bazyuk (Russia) 16
17. Jessica Crisp (Australia) 17
18. Farrah Hall (U.S.) 18
19. Diana Detre (Hungary) 19
20. Irina Konstantinova-Bontemps (Bulgaria) 20
Standings Women RS-X
1. Marina Alabau Neira (Spain) 5
2. Lee-El Korsiz (Israel) 13
3. Moana Delle (Germany) 16
4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 22
5. Tuuli Petaja (Finland) 22
6. Bryony Shaw (Britain) 26
7. Olga Maslivets (Ukraine) 31
8. Charline Picon (France) 32
9. Nikola Girke (Canada) 36
10. Chan Hei Man (Hong Kong) 40
11. Alessandra Sensini (Italy) 40
12. Li Ling (China) 53
13. Patricia Freitas (Brazil) 54
14. Jessica Crisp (Australia) 55
15. Ingrid Puusta (Estonia) 56
16. Gelly Skarlatou (Greece) 58
17. Diana Detre (Hungary) 65
18. Farrah Hall (U.S.) 76
19. Irina Konstantinova-Bontemps (Bulgaria) 80
20. Jannicke Stalstrom (Norway) 83