Olympics-Women's sailing RS-X Race 9 results

LONDON, Aug 5 Britain's Bryony Shaw won the
Olympic women's sailing RS-X Race 9 on Sunday.
Results Table
Results RS-X Women Opening Series Race 9
1. Bryony Shaw (Britain) 1 points
2. Patricia Freitas (Brazil) 2
3. Moana Delle (Germany) 3
4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 4
5. Tuuli Petaja (Finland) 5
6. Marina Alabau (Spain) 6
7. Olga Maslivets (Ukraine) 7
8. Chan Hei Man (Hong Kong) 8
9. Lee Korzits (Israel) 9
10. Alessandra Sensini (Italy) 10
11. Charline Picon (France) 11
12. Jannicke Stalstroem (Norway) 12
13. Jessica Crisp (Australia) 13
14. Li Ling (China) 14
15. Angeliki Skarlatou (Greece) 15
16. Farrah Hall (U.S.) 16
17. Sigrid Rondelez (Belgium) 17
18. Yuki Sunaga (Japan) 18
19. Nikola Girke (Canada) 19
20. Ingrid Puusta (Estonia) 20
Standings Women RS-X
1. Marina Alabau (Spain) 21
2. Lee Korzits (Israel) 27
3. Olga Maslivets (Ukraine) 34
4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 37
5. Tuuli Petaja (Finland) 37
6. Moana Delle (Germany) 37
7. Bryony Shaw (Britain) 44
8. Charline Picon (France) 69
9. Alessandra Sensini (Italy) 70
10. Nikola Girke (Canada) 71
11. Chan Hei Man (Hong Kong) 82
12. Jessica Crisp (Australia) 83
13. Li Ling (China) 97
14. Patricia Freitas (Brazil) 102
15. Ingrid Puusta (Estonia) 117
16. Angeliki Skarlatou (Greece) 127
17. Diana Detre (Hungary) 130
18. Sigrid Rondelez (Belgium) 131
19. Jannicke Stalstroem (Norway) 142
20. Farrah Hall (U.S.) 157