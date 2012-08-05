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奥运新闻 | 2012年 8月 5日 星期日 21:14 BJT

Olympics-Women's sailing RS-X Race 10 results

LONDON, Aug 5 Finland's Tuuli Petaja won the
Olympic women's sailing RS-X Race 10 on Sunday.

 Results Table
 
 Results RS-X Women Opening Series Race 10 
 1.  Tuuli Petaja (Finland)          1 points 
 2.  Moana Delle (Germany)           2        
 3.  Marina Alabau (Spain)           3        
 4.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  4        
 5.  Bryony Shaw (Britain)           5        
 6.  Charline Picon (France)         6        
 7.  Gelly Skarlatou (Greece)        7        
 8.  Patricia Freitas (Brazil)       8        
 9.  Alessandra Sensini (Italy)      9        
 10. Olha Maslivets (Ukraine)        10       
 11. Lee-El Korziz (Israel)          11       
 12. Yuki Sunaga (Japan)             12       
 13. Jessica Crisp (Australia)       13       
 14. Chan Hei Man (Hong Kong)        14       
 15. Jannicke Stalstrom (Norway)     15       
 16. Farrah Hall (U.S.)              16       
 17. Ingrid Puusta (Estonia)         17       
 18. Nikola Girke (Canada)           18       
 19. Sigrid Rondelez (Belgium)       19       
 20. Diana Detre (Hungary)           20       

 Standings Women RS-X
 1.  Marina Alabau (Spain)           24  
 2.  Lee-El Korsiz (Israel)          38  
 3.  Tuuli Petaja (Finland)          38  
 4.  Moana Delle (Germany)           39  
 5.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  41  
 6.  Olha Maslivets (Ukraine)        44  
 7.  Bryony Shaw (Britain)           49  
 8.  Charline Picon (France)         75  
 9.  Alessandra Sensini (Italy)      79  
 10. Nikola Girke (Canada)           89  
 11. Jessica Crisp (Australia)       96  
 12. Chan Hei Man (Hong Kong)        96  
 13. Patricia Freitas (Brazil)       110 
 14. Li Ling (China)                 115 
 15. Ingrid Puusta (Estonia)         134 
 16. Gelly Skarlatou (Greece)        134 
 17. Sigrid Rondelez (Belgium)       150 
 18. Diana Detre (Hungary)           150 
 19. Jannicke Stalstrom (Norway)     157 
 20. Farrah Hall (U.S.)              173

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