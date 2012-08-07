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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 13:06 BJT

徐莉佳帆船赛夺金

在周一奥运会帆船项目激光雷迪尔级女子单人艇比赛中，中国选手徐莉佳一路领先，顺利拿下冠军。中国代表团自此收获第31枚金牌，继续领跑奖牌榜，美国29枚金牌位列次席，东道主英国目前以18枚金牌排名第三。

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