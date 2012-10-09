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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 11:56 BJT

博尔特：不会在下届奥运会更换项目

“飞人”博尔特周一表示，将在2016年里约奥运会上寻求卫冕自己的三枚金牌，而不是转战其他项目。博尔特说，自己成为第一位蝉联奥运男子100米、200米冠军的选手後已成为“传奇”，所以需要新的目标。博尔特此前曾表示其教练希望他转练400米，而他也表示有意尝试跳远项目。路透

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