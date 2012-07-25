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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 10:11 BJT

热身赛美国胜西班牙

在周二进行的热身赛上，上届奥运冠军美国男篮克服身高上的劣势，以100-78大比分领先击败北京奥运会银牌得主西班牙队。安东尼表现神勇，整场斩获27分。美国队在奥运开赛之前的五场热身赛中保持了全胜。奥运会篮球项目於本周日正式开赛，美国首战对阵法国，西班牙则对阵中国。

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