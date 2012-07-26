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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 11:47 BJT

中国体操名将滕海滨因伤退赛

中国体操名将滕海滨由於日前在北爱尔兰基地训练时前臂受伤，将无缘伦敦奥运会。郭伟阳将顶替参赛。滕海滨曾在2004年雅典运动会上取得鞍马项目的金牌，并助中国体操男队获得三届世锦赛团体冠军。这位老将的退赛将使中国男子体操队争得奥运会团体冠军之路更加崎岖。

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