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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 10:02 BJT

女子双人三米板吴敏霞何姿夺冠

在奥运会第二日的比赛中，中国队的吴敏霞和何姿轻松摘得伦敦奥运女子双人三米板的金牌。美国组合Abigail Johnston和Kelci Bryant总成绩排名第二获得银牌。加拿大选手Emile Heymans和Jennifer Abel获得铜牌。

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