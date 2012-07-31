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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 10:32 BJT

中国成功卫冕奥运体操男团冠军

在周一奥运会男子体操团体决赛中，中国男队勇夺金牌，日本队在最後一刻申诉成功，超过先前的第二名英国队，获得银牌，东道主英国队顺位获得铜牌。中国队在预赛中表现低迷，仅以第六名的成绩进入决赛，而在决赛中中国小伙子们克服了之前的问题，没有出现大的失误，最终以稳健的表现成功卫冕。

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