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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 10:22 BJT

体操女子团体赛美国夺冠

在奥运会第四天的赛事中，美国队在体操女子团体决赛中表现出色获得冠军，这是自1996年亚特兰大奥运会以来美国队首次获得这枚金牌。领军人物韦伯和道格拉斯的完美表现闪耀整个赛场。俄罗斯和罗马尼亚队分别获得银牌和铜牌。中国队则失误频频仅获得第四名。

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