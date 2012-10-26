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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 14:24 BJT

伦敦奥运会帮助英国走出衰退

英国官方数据周四显示，英国经济第三季从衰退中强力反弹，录得五年来最强GDP季度增长，这至少在一定程度上要归功于奥运。统计局估算，伦敦奥运会的门票销售占季度增长的五分之一。路透

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