版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 13:46 BJT

朝鲜举重台称雄 男子62公斤级再夺金

在周一进行的奥运会男子62公斤级举重决赛中，朝鲜选手金恩国表现神勇获得冠军，并创造了新的世界记录。他的同胞严润哲已在56公斤级的比赛中获得一金，并打破世界记录。至此，朝鲜在已经参加的两项男子举重项目中全部夺金。图为金恩国。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐