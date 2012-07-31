朝鲜举重台称雄 男子62公斤级再夺金

在周一进行的奥运会男子62公斤级举重决赛中，朝鲜选手金恩国表现神勇获得冠军，并创造了新的世界记录。他的同胞严润哲已在56公斤级的比赛中获得一金，并打破世界记录。至此，朝鲜在已经参加的两项男子举重项目中全部夺金。图为金恩国。