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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 10:00 BJT

郭文珺女子气手枪蝉联奥运冠军

中国射手郭文珺周日在伦敦奥运会女子10米气手枪决赛中，最後一枪打出近乎完美的10.8环实现逆转，以488.1环的总成绩成功卫冕。法国姑娘戈贝维尔和乌克兰名将科斯捷维奇最终分别获得二、三名。

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