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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 15:32 BJT

奥运男足爆冷 日本胜西班牙

在男足小组赛首日的比赛中，日本队爆出本届奥运会第一个冷门，以1-0击败了夺冠大热门西班牙队，巴西则在另一场比赛中3-2惊险战胜埃及队。东道主英国国奥队52年来首次亮相奥运赛场，最终与塞内加尔1-1战平。图为英国队对阵塞内加尔。

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