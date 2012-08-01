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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 10:20 BJT

叶诗文夺下第二金 坚决否认服禁药

在伦敦奥运会第四个比赛日中，中国小将叶诗文顶住质疑压力再夺一金，以2分07秒57的成绩获得女子200米个人混合泳冠军并打破奥运会纪录。在赛後新闻发布会上违禁药物的话题成为焦点，有记者甚至直接向叶诗文是否用过兴奋剂药物，叶诗文通过翻译做出回答称“绝对没有”。

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