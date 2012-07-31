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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 10:30 BJT

男子200米自由泳阿格内尔夺冠 孙杨朴泰桓并列第二

在奥运会第三个比赛日的男子200米自由泳决赛中，法国人阿格内尔击败夺冠热门美国选手罗切特、中国选手孙杨和韩国选手朴泰桓，获得该项目金牌。孙杨与朴泰桓并列亚军。罗切特位列第四名。

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