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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 09:55 BJT

北岛康介冲击奥运三连冠首告失利

南非选手范德伯格(Cameron van der Burgh)在奥运会第二日的比赛中获得男子100米蛙泳金牌并成功打破世界纪录。日本“蛙王”北岛康介仅名列第五，错失卫冕良机。北岛原本有可能成为第一个连续在三届奥运会的同一项目获得金牌的男子游泳选手。图为北岛康介。

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