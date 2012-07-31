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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 10:24 BJT

立陶宛15岁新星闪耀泳池

在周一进行的伦敦奥运会女子100米蛙泳决赛中，年仅15岁的立陶宛小将梅卢提特在最後阶段力压美国名将索尼，获得冠军，成为立陶宛第一位获得奥运会奖牌的游泳运动员。这位小将在赛後的采访中激动地表示“这太难以置信了”。

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