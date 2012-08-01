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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 10:12 BJT

菲尔普斯刷新奥运奖牌纪录

美国队在周二进行的奥运会男子4X200米自由泳接力比赛中摘得金牌，最後一棒的菲尔普斯也因此斩获个人第19枚奥运奖牌，超越前苏联体操名将拉蒂尼娜创造的18枚奥运奖牌的世界纪录。伦敦水上运动中心的17,500名观众都激动地起立为其鼓掌。自此菲尔普斯累计在奥运会上共获得15金，2银和2铜。

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