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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 14:45 BJT

英国女王外孙女在马术赛表现不俗

英国女王的外孙女扎拉菲利普斯周一在奥运会马术比赛第二阶段的越野赛中表现不俗，有望为英国队在该项目上获得一枚奖牌。威廉王子和妻子剑桥公爵夫人、哈里王子，以及多位王室成员都到现场加油。菲利普斯的母亲安妮公主，在1976年蒙特利尔奥运会上也曾代表英国队出战马术比赛。

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