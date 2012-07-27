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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 10:28 BJT

英国边境署员工取消奥运前罢工计划

英国公共与商业服务工会(PCS)周三表示，该工会与政府官员关於削减工作量的谈判已经取得了进展，取消原订准备在周四、也就是开幕式前一天进行的罢工。此前属於该工会的英国边境署与入境人员管理处威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展罢工。图为伦敦希思罗机场。

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