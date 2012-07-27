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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 14:30 BJT

潘基文参加奥运火炬传递活动

联合国秘书长潘基文周四参加了伦敦奥运会最後一站的火炬传递活动。潘基文身着白色运动服，面带微笑，不时向聚集在威斯敏斯特议会广场观看火炬传递最後一棒的群众挥手致意。火炬穿过伦敦市中心，传递至白金汉宫。潘基文将在周五参加奥运会开幕式。

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