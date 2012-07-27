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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 10:21 BJT

扎古尼斯担任美国队旗手

美国击剑名将扎古尼斯(Mariel Zagunis)周三被票选为美国奥运代表团旗手，她将引领529名美国选手出席伦敦奥运会开幕式。扎古尼斯在雅典奥运会上夺得女子佩剑金牌，成为百年来首位赢得击剑金牌的美国选手。在四年後的北京奥运会上这位女将又成功卫冕。

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