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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 11:15 BJT

男举69公斤级林清峰夺金

在周二的奥运会男子69公斤级举重比赛中，中国选手林清峰轻松夺冠，为中国男子举重队迎来本届奥运会第一枚金牌。林清峰抓举和挺举的总成绩达344公斤--比银牌获得者印尼选手多出11公斤。目前中国举重队的奖牌数变为3金1银，李雪英和王明娟分别获得两枚女子举重金牌，吴景彪则为男队收获一枚银牌。

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