里约奥运：记者乘坐的大巴遭枪击 无人重伤--目击者

英国认为欧盟谈判次序安排不合逻辑--英国脱欧事务大臣
路透伦敦5月14日 - 英国正作好准备，以应对与欧盟在分手谈判架构及欧洲法院未来角色上的争论，这使得谈判正式展开前的口水战愈发激烈。
路透8月9日 - 据目击者称，周二一辆载着采访里约奥运会记者的大巴在比赛场馆之间的公路上遭遇枪击；无人严重受伤。
据大巴上的乘客称，这辆大巴当时正从篮球馆驶往奥林匹克公园主要场馆，听到两声打到大巴车身的枪声。车窗被震碎，飞出的碎玻璃造成两人被轻微割伤。
“我们遭枪击了。我的意思是我们能听到枪声，”在里约参与篮球报导的退役美国空军上尉Sherryl "Lee" Michaelson说道。
里约奥运组委会发言人Mario Andrada称，调查人员正在试图确定射击物是子弹还是石块。
第一时间拍摄的路透照片显示，车窗上有一个约一指宽的小孔。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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路透北京5月14日 - 中国“一带一路”峰会周日于北京正式开幕，朝鲜保持低调，此前美国向中国警告朝鲜出席可能会影响其他国家的参与。
路透首尔5月15日 - 朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。