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时事要闻 | 2012年 2月 24日 星期五 15:01 BJT

忧食品安全 马拉松国家队自己养鸡

路透上海2月24日电---《上海日报》周五报导称，中国国家马拉松队自己养鸡，以免运动员因食用市场上肉类食品而不慎摄入违禁物质。

国家马拉松队目前正在云南训练，他们还向当地高原牧民采购?牛肉，避免在当地餐馆就餐，以免误食违禁的食品添加剂。

有无良农户会用“瘦肉精”喂猪，以提高瘦肉含量，卖出好价钱。但瘦肉精对心脏有兴奋作用和营养再分配的作用，能增强人和动物的肌肉，可以提高运动成绩，因此被世界反兴奋剂机构列为禁用物质。

报导引述马拉松队官员的话说，训练基地没有运动员食堂，但在街边餐馆吃饭存在风险，所以只能自己动手。

中国去年屡屡曝出食品安全丑闻，包括加了激素的西瓜、细菌超标的饺子，甚至还有人造鸡蛋。2008年发生的“毒奶粉”事件造成至少六名儿童死亡，近30万儿童患病。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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