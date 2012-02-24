忧食品安全 马拉松国家队自己养鸡

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透上海2月24日电---《上海日报》周五报导称，中国国家马拉松队自己养鸡，以免运动员因食用市场上肉类食品而不慎摄入违禁物质。
国家马拉松队目前正在云南训练，他们还向当地高原牧民采购?牛肉，避免在当地餐馆就餐，以免误食违禁的食品添加剂。
有无良农户会用“瘦肉精”喂猪，以提高瘦肉含量，卖出好价钱。但瘦肉精对心脏有兴奋作用和营养再分配的作用，能增强人和动物的肌肉，可以提高运动成绩，因此被世界反兴奋剂机构列为禁用物质。
报导引述马拉松队官员的话说，训练基地没有运动员食堂，但在街边餐馆吃饭存在风险，所以只能自己动手。
中国去年屡屡曝出食品安全丑闻，包括加了激素的西瓜、细菌超标的饺子，甚至还有人造鸡蛋。2008年发生的“毒奶粉”事件造成至少六名儿童死亡，近30万儿童患病。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。