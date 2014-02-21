金妍儿无缘冬奥金牌 韩国上下谴责普京及评判不公

韩国选手金妍儿在冬奥会花样滑冰女子单人滑比赛中获得银牌。 REUTERS/Issei Kato

路透首尔2月21日(记者 Narae Kim/Sohee Kim) -韩国上下认定俄罗斯总统普京和裁判不公是金妍儿无缘蝉联冬奥会花样滑冰女子单人滑金牌的罪魁，俄罗斯选手斯托尼科娃(Adelina Sotnikova)力压金妍儿夺金。

韩国人最挚爱的体育选手--23岁的金妍儿奉献出完美无瑕的表现，但仍以5.48分之差输给斯托尼科娃，在个人的最后一届冬奥会中无缘金牌。斯托尼科娃则为俄罗斯赢得首枚冬奥会女子单人滑金牌。

韩国5,000万民众中有很多人周五熬到深夜观看了决赛直播，期待亲眼见证“妍儿女王”成为第三位蝉联冬奥会女子单人滑金牌的选手。之前仅有德国选手维特(Katerina Witt)和挪威人赫尼(Sonja Henie)曾实现这一壮举。

但结果却令他们大为失望和震惊，截止周五过午不久，已有80万韩国人在线签名要求对女子单人滑决赛结果进行调查。

韩国主流报纸《东亚日报》(Dong-aIlbo)猛烈抨击裁判不公，称评分中掺杂了“东道主分数和普京的分数”，意指俄罗斯总统普京将索契冬奥会搞成其政治遗产。索契冬奥会的评判工作也受到过其他选手的质疑。

很多韩国人认为，如果他们的祖国更强大，也许这一比赛的结果将会截然不同。

“如果你们要办成普京个人的一场小运动会，干嘛要邀请我们参加？”韩国SBS广播网评论员Bae Sung-jae在推特上表示。

韩国舆论对金妍儿的同情与对俄罗斯的愤怒一样强烈，周五电视画面中一遍遍重播金妍儿在索契比赛中的精彩表现，以及她一步步成长为花滑明星的纪录片。

金妍儿在失利后向粉丝们表示了感谢。

“最重要的是我(克服了伤病)来到了这里参赛，”她说。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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