金妍儿无缘冬奥金牌，韩国上下谴责普京及评判不公

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月21日 - 韩国上下认定俄罗斯总统普京和裁判不公是金妍儿无缘蝉联冬奥会花样滑冰女子单人滑金牌的罪魁，俄罗斯选手斯托尼科娃(Adelina Sotnikova)力压金妍儿夺金。
韩国人最挚爱的体育选手--23岁的金妍儿奉献出完美无瑕的表现，但仍以5.48分之差输给斯托尼科娃，在个人的最后一届冬奥会中无缘金牌。斯托尼科娃则为俄罗斯赢得首枚冬奥会女子单人滑金牌。
韩国5,000万民众中有很多人熬到周五凌晨观看了决赛直播，期待亲眼见证“妍儿女王”成为第三位蝉联冬奥会女子单人滑金牌的选手。之前仅有德国选手维特(Katerina Witt)和挪威人赫尼(Sonja Henie)曾实现这一壮举。
但结果却令他们大为失望和震惊，截止周五午后不久，已有80万韩国人在线签名要求对女子单人滑决赛结果进行调查。
韩国主流报纸《东亚日报》(Dong-a Ilbo)猛烈抨击裁判不公，称评分中掺杂了“东道主分数和普京的分数”，意指俄罗斯总统普京将索契冬奥会搞成其政治遗产。索契冬奥会的评判工作也受到过其他选手的质疑。
很多韩国人认为，如果他们的祖国更强大，也许这一比赛的结果将会截然不同。
“如果你们要办成普京个人的一场小运动会，干嘛要邀请我们参加？”韩国SBS广播网评论员Bae Sung-jae在推特上表示。
韩国舆论对金妍儿的同情与对俄罗斯的愤怒一样强烈，周五电视画面中一遍遍重播金妍儿在索契比赛中的精彩表现，以及她一步步成长为花滑明星的纪录片。
金妍儿在失利后向粉丝们表示了感谢。
“最重要的是我(克服了伤病)来到了这里参赛，”她说。(完) 编译：王燕焜 发稿：王琛
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。