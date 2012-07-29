中国在伦敦奥运首日收获四金

路透伦敦7月28日电（记者Kevin Liffey）---中国孙杨周六在伦敦奥运会赢得男子400米自由泳项目金牌，这是中国男子游泳选手首次夺取奥运会金牌。

稍後他年仅16岁的女队友叶诗文赢得女子400米个人混合泳金牌，并以惊人成绩打破世界纪录，中国军团在首日比赛後在金牌榜上占据领先。

中国在伦敦奥运会水上运动中心夺得的两枚游泳金牌令人印象深刻。伦敦水上运动中心的特色是其波浪形的屋顶，恰似蝶泳运动员拱形的背部，也好像一条巨大的蝠鲼。中国在北京奥运会上第一次跃居金牌榜首。

孙杨在男子400米自由泳决赛中就差一点打破世界纪录，成为第一个夺得奥运游泳冠军的中国男选手。

该项目的北京奥运会冠军韩国选手朴泰桓（Park Tae-hwan）前300米一直领先，而且速度与世界纪录持平，但在最後100米被孙杨反超，取得第二名。

孙杨也是男子1500米自由泳项目的夺金热门人物，这是泳池里最长的项目，孙杨在去年刷新了该项目的世界纪录。

16岁的叶诗文则以比世界记录快了一秒，比她个人最好成绩快了五秒的成绩夺得金牌。

叶诗文在最後的自由泳阶段疯狂冲刺，将美国名将贝塞尔（Elizabeth Beisel）远远甩在後面。

最终，她成为自从“鲨鱼皮”泳衣在2009年被禁止以来第一个打破常规泳池游泳世界记录的女运动员。“鲨鱼皮”泳衣会增加浮力，穿着该泳衣的运动员们曾打破一连串世界纪录。

中国的易思玲在之前的女子10米气步枪的比赛中为中国获得本届奥运会首金，她对记者坦白，“我在第一轮和最後一轮比赛时都非常紧张，甚至不知道自己在做什麽。”

她的同胞王明娟在女子48公斤级举重项目中获得金牌，这是伦敦奥运会产生的第一块女子举重项目金牌，王明娟也延续了个人在国际赛场连续10年的全胜战绩。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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