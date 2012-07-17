奥运火炬将造访伦敦宫殿和城堡

路透伦敦7月16日电---奥运火炬周五在伦敦度过的第一晚将享受和伦敦塔中的王冠相同级别的安保待遇。奥运火炬在伦敦的传递为期一周，传递路线包括一系列知名宗教、政治和王室地标。

一支皇家海军突击队将从一架皇家海军直升机上绳降到城堡内的空地上，该城堡里保存着皇家加冕典礼所使用的王冠。

大量民众希望能在伦敦一睹奥运火炬风采，这将是火炬在全英传递的最後一站，火炬在英国的整个传递过程中共吸引了约900万民众的围观。

火炬传递将经过克里斯托弗·雷恩(Christopher Wren)设计的已有300年历史的圣保罗大教堂前的台阶、莎士比亚环球剧场的舞台、首相官邸所在的唐宁街、以及伊丽莎白女王的王宫白金汉宫。

在火炬传递的最後一天，传递活动将从因亨利八世国王以及蜿蜒曲折的花园迷宫而闻名于世的汉普顿宫为起点，随後乘坐皇室游艇“荣光女王号”沿泰晤士河顺流而下。在上个月举行的女王登基60年钻石庆典上，女王乘坐的正是这艘游艇。

火炬将在中午时分抵达伦敦塔桥，随後将再次出现在奥林匹克公园，在开幕式期间火炬将点燃位於奥林匹克公园内的主火炬台。

“现在，火炬传递进入最後冲刺。奥运火炬到达伦敦以及在首都的传递标志着一届伟大的体坛盛会进入倒计时，”英国奥运事务大臣罗伯森(Hugh Robertson)说。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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