中国外交部回避祝贺东京申奥成功 称愿与日方分享经验

路透北京9月9日 - 中国周一拒绝祝贺日本东京成功申办2020年夏季奥运会。中日两国关系的僵化令这一本不具有任何政治色彩的活动蒙阴。

中国称日本拒绝就战争时期的暴行赎罪，中日两国关系因此多年来跌跌撞撞。

近期，两国关系又因钓鱼岛纷争而陷入困境。

中国外交部发言人洪磊在例行新闻发布会上表示，已经获知国际奥委员的决定。

当被问及中国是否已向日本表达祝贺时，洪磊表示，这个问题应该直接问中国奥委会。

中国奥委会在电话中表示，他们无法立即就此置评。

洪磊表示，中国珍惜与日本的关系，但两国关系的改善取决于日方停止在钓鱼岛纷争中的挑衅，并正确对待历史问题。

他表示，中国多次强调重视与日本的关系，同时中国要求日本方面切实正视现实和历史。

洪磊洪表示，中国和日本都是国际奥委会大家庭的成员，中国愿意与日本分享主办奥运会的经验。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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