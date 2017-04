Olympics-Alpine skiing-Women's slalom first run result

Feb 21 Women's Alpine skiing slalom first run result at the Sochi Winter Olympics on Friday. Rank Name Time 1 Mikaela Shiffrin (U.S.) 52.62 2 Maria Hoefl-Riesch (Germany) 53.11 3 Tina Maze (Slovenia) 53.29 4 Bernadette Schild (Austria) 53.41 5 Nastasia Noens (France) 53.81 6 Marlies Schild (Austria) 53.96 7 Kathrin Zettel (Austria) 54.00 8 Frida Hansdotter (Sweden) 54.05 9 Michaela Kirchgasser (Austria) 54.06 10 Marie-Michele Gagnon (Canada) 54.32 11 Emelie Wikstroem (Sweden) 54.55 12 Anna Swenn-Larsson (Sweden) 54.58 13 Tanja Poutiainen (Finland) 54.94 14 Sarka Strachova (Czech Republic) 55.14 15 Denise Feierabend (Switzerland) 55.80 16 Barbara Wirth (Germany) 56.31 17 Brittany Phelan (Canada) 56.41 18 Petra Vlhova (Slovakia) 56.42 19 Adeline Baud (France) 56.50 20 Resi Stiegler (U.S.) 56.81 21 Mona Loeseth (Norway) 56.82 22 Federica Brignone (Italy) 56.98 23 Anne-Sophie Barthet (France) 56.99 24 Anemone Marmottan (France) 57.08 25 Chiara Costazza (Italy) 57.32 26 Marusa Ferk (Slovenia) 57.43 27 Marina Nigg (Liechtenstein) 57.47 28 Martina Dubovska (Czech Republic) 57.80 29 Ksenia Alopina (Russia) 58.37 30 Julia Ford (U.S.) 58.88 =31 Salome Bancora (Argentina) 59.26 =31 Jana Gantnerova (Slovakia) 59.26 33 Maria Shkanova (Belarus) 59.67 34 Lavinia Chrystal (Australia) 59.74 35 Zana Novakovic (Bosnia And Herzegovina) 59.79 36 Macarena Simari Birkner (Argentina) 59.82 37 Lelde Gasuna (Latvia) 1:00.47 38 Michelle Gisin (Switzerland) 1:00.73 39 Andrea Komsic (Croatia) 1:00.82 40 Greta Small (Australia) 1:01.19 41 Emily Bamford (Australia) 1:02.13 42 Maria Kirkova (Bulgaria) 1:02.33 43 Helga Maria Vilhjalmsdottir (Iceland) 1:02.69 44 Anna Berecz (Hungary) 1:03.28 45 Erla Asgeirsdottir (Iceland) 1:03.55 46 Maya Harrisson (Brazil) 1:04.88 47 Sophia Ralli (Greece) 1:05.20 48 Camille Dias (Portugal) 1:05.24 49 Agnese Aboltina (Latvia) 1:05.44 50 Jasmine Campbell (Virgin Isl, U.S.) 1:06.09 51 Tugba Kocaaga (Turkey) 1:06.22 52 Elise Pellegrin (Malta) 1:07.10 53 Ivana Bulatovic (Montenegro) 1:07.49 54 Kseniya Grigoreva (Uzbekistan) 1:07.77 55 Florence Bell (Ireland) 1:07.84 56 Kenza Tazi (Morocco) 1:10.19 57 Triin Tobi (Estonia) 1:11.43 58 Jacky Chamoun (Lebanon) 1:16.05 59 Young-Seo Kang (Korea) 1:18.84 60 Forough Abbasi (Iran) 1:26.71 Katarina Lavtar (Slovenia) DNS Gaia Bassani Antivari (Azerbaijan) DNS Alexandra Taylor (Cyprus) DNS Maria Pietilae-Holmner (Sweden) DNF Wendy Holdener (Switzerland) DNF Nina Loeseth (Norway) DNF Erin Mielzynski (Canada) DNF Elli Terwiel (Canada) DNF Nevena Ignjatovic (Serbia) DNF Aleksandra Klus (Poland) DNF Megan Mcjames (U.S.) DNF Katerina Paulathova (Czech Republic) DNF Sofija Novoselic (Croatia) DNF Barbara Kantorova (Slovakia) DNF Barbora Lukacova (Slovakia) DNF Mireia Gutierrez (Andorra) DNF So-Hui Gim (Korea) DNF Julietta Quiroga (Argentina) DNF Noelle Barahona (Chile) DNF Maryna Gasienica-Daniel (Poland) DNF Karolina Chrapek (Poland) DNF Nino Tsiklauri (Georgia) DNF Lina Xia (China) DNF Ieva Januskeviciute (Lithuania) DNF Ornella Oettl Reyes (Peru) DNF Alessia Afi Dipol (Togo) DNF Christina Geiger (Germany) DSQ Suela Mehilli (Albania) DSQ DNF - Denotes did not finish DNS - Denotes did not start DSQ - Denotes disqualified = - Denotes two or more participants share the same result (Compiled by Anand Basu)