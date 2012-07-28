女子射箭排位赛韩国排名团体第一 美国紧随其後

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透7月27日伦敦电记者（Peter Rutherford）---韩国女子射箭队不愧为传统强队，在周五伦敦奥运会的射箭排名赛上再次排名团体第一，但美国队紧随其後，似乎今年想要取代这支亚洲强队在奥运会上的主导地位。
就在韩国男子射箭队打破72箭个人和团体两项世界纪录几个小时後，韩国女队奇甫倍（Ki Bo-bae）、李胜珍（Lee Sung-jin）和崔贤珠（Choi Hyeon-ju）三人射出了1,993环的成绩，满分为2160环。
每箭射中70米以外的内黄心可得满分10环，奇甫倍、李胜珍以及中华台北名将谭雅婷同射出了671环的成绩，美国选手洛里格（Khatuna Lorig）以669环的成绩位居第四。韩国女队获得团体第一，紧随其後的是美国、中华台北以及墨西哥。
韩国女队领衔射箭项目已20年有余，获得了过去13枚奥运金牌中的12枚，唯一旁落的一枚金牌由中国选手张娟娟在2008年北京奥运会上获得，当时张娟娟挫败韩国队员，获得射箭女子个人金牌。
然而，其他国家与韩国队的差距已逐步缩小，一方面由於韩裔教练分布于世界各地，另一方面由於世界各国，尤其是美国对这项运动的兴趣也在逐步增加。
射箭和其他任何体育项目一样，一个团队的强大程度取决於它最薄弱的环节。崔贤珠的首次奥运亮相便发挥不佳。
“这是她第一次参加奥运会，所以她很紧张，”教练姜永洙（Jang Young-sool）说，“她会逐步建立起自信并且变得更强大。在前半程比赛结束後排名第38位并不是很好。”
“最关键的是姿势，但是因为奥运会的压力太大，她犯了很多错误。她在思考这些事情，所以就更加不安。”
美国女队在韩国知名教练李起式（Lee Ki-sik）的带领下，已跻身世界排名前列，美国队除参加过五次奥运会的老将洛里格外，还包括利克（Miranda Leek）和尼克尔斯（Jennifer Nichols），她们肯定也是夺金热门。
“我们相当满意，今天我们表现的很好，虽然有一些小曲折，但总体来说我们表现很好。”洛里格说。演员詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）曾为出演电影《饥饿游戏》而向洛里格学习箭术。
“我只想把每一箭射好，看看会发生什麽。我们当然都希望拿到奥运金牌，如果没有拿到金牌，就拿银牌或者铜牌，任何奖牌都可以，但当然金牌是最好的了。”
奥运会女子射箭团体决赛将会於周日在罗德板球场举行。（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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