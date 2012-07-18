射箭前瞻：韩国团体夺金前景看好 个人赛堪忧

路透7月9日电（记者 Peter Rutherford）---虽然韩国射箭选手不太可能对板球运动的规则娓娓道来，但是这些奥运冠军们却可以在今夏的奥运会期间在伦敦大板球场给观众呈现第一流的表演。

被称为“板球之家”伦敦大板球场将成为2012奥运会韩国射箭选手们的舞台，而身着纯白色队服、内心如寒冰般镇定的韩国队员们定会感到宾至如归。韩国男子射箭队连夺悉尼、雅典以及北京三届奥运会的团体金牌；而相比之下，韩国的女子射箭队更显得惊世骇俗，自从1988汉城奥运会设立射箭比赛项目以来，所有六枚金牌团队金牌从未旁落。

韩国人非常自信能再增加两枚奥运团体金牌。韩国女选手裴琪菩认为，韩国国内射箭人才层出不穷，意味着通过国内的奥运选拔赛才是最痛苦的经历。“我觉得成为韩国国家射箭队的一员，远比奥运夺冠困难，我真的是有这种感觉，”她说。

不过，今年奥运射箭比赛中的两枚个人金牌，对韩国选手而言难度要大了一些。韩国女子射箭选手自1984洛杉矶奥运会以来一直蝉联女子个人金牌的纪录，在2008的北京赛场被中国选手张娟娟终结。

在伦敦奥运会狙击韩国射箭队的强手中还有崭露头角的印度新秀库马莉(Deepika Kumari)。她有很大的希望为印度夺得奥运史上第一枚射箭奖牌。

值得一提的是，尽管韩国射箭队在奥运会和世锦赛主宰十多年，但他们的男选手却从未猎取到一枚个人比赛的金牌。

前世界射箭排名第一的林东贤得到过两枚奥运团体金牌，还保持着72箭项目（696环）的世界纪录，但是他也不得不承认即将到来的赛事让他这个世界纪录保持者连觉都睡不安稳。

“我这些天比任何时候都紧张，我感觉肩上的担子从来没有这麽重过，”林东贤说道。“但是这也是我夺金的一次大好机会，因此我将尽我最大的努力，为自己和队伍争取金牌。”

对韩国射箭队争夺个人项目首金之路的最大威胁来自美国选手布莱迪·埃里森（Brady Ellison）。後者在去年抢走了世界第一的排名，而且还成为了世界上第一位在世锦赛反曲弓项目中赢得三连冠的男子射箭选手。

伦敦奥运会的个人赛事将采用更为激烈的淘汰赛事，由每局12箭改为五局比赛，每局三箭。

每赢得一局，运动员就得到两分；两人战成平局，各得一分。最先达到六分者，即赢得比赛。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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