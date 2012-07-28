韩国林东贤打破男子射箭世界纪录

路透7月27日伦敦电(记者Peter Rutherford)---在周五的伦敦奥运会男子射箭排名赛上，韩国选手林东贤(Im Dong-hyun)以699环的总成绩打破由他自己保持的72箭世界纪录。

同时，林东贤和他的队友金法旼（Kim Bub-min）、吴真(火+赫)（Oh Jin-hyek）在罗德板球场以2087环的成绩打破72箭团队世界纪录。

林东贤在2004年和2008年奥运会上随韩国队两次获得团队金牌，其世界排名第一宝座在2011年被美国选手埃里森（Brady Ellison）夺走，但林东贤在奥运会前一直状态良好，去年底在罗德板球场的奥运测试赛中夺冠，且今年五月在土耳其将世界纪录刷新至696环。

林东贤高度近视，只能瞄准70米外的“一个黄点”。他很高兴在排名赛取得第一，但不会得意忘形。

“这仅仅是第一轮比赛，所以我不会对此太兴奋。”他说。

林东贤在第一轮中与世界排名第64的选手Emanuele Guidi交战，Guidi射出的成绩比林东贤少110环。

林东贤的队友金法旼射出698环成绩，也打破原世界纪录，韩国队的第三名成员吴真?成绩为690环。

韩国队总教练姜永洙（Jang Young-sool）对队员表现的这麽好感到十分高兴，并且说英国潮湿下着细雨的天气应该不成问题。

“对於射箭来说，这个天气还不错，”他告诉路透，“打破世界纪录让我们对剩下的比赛更有信心。”

尽管在最近三届奥运会上韩国射箭队夺得了三次团体金牌，但还没有获得过男子个人赛金牌。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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