经纪人称“博尔特百分百健康”

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦7月27日电(记者Gene Cherry)---尽管之前曾有相反的报导，但其经纪人表示，牙买加三枚奥运金牌得主博尔特(Usain Bolt)已经对他在奥运会男子100米和200米比赛中的历史性卫冕做好了准备。
“博尔特现在百分百健康，”西姆斯(Ricky Simms)在发给路透社记者的电子邮件中说道。
周四在一场火爆的新闻发布会上，博尔特对媒体说，他的背伤和腿筋的问题已经完全恢复。
在一场牙买加奥委会组织的单独访谈中，这位本届奥运会最受关注的运动员对路透社记者说：“我现在没有任何问题。背部和腿筋都感觉良好。”
然而，BBC周四援引博尔特本人的话称“我想我现在95%适合比赛，但我状态不错。”针对博尔特健康问题的争论又被再度点燃。
由於受到腿筋问题的困扰，在上月进行的牙买加国内预选赛上，博尔特在100米和200米两个项目中都输给了新晋世界百米冠军、队友布雷克(Yohan Blake)。两场比赛中博尔特表现都很疲惫不堪。
“在预选赛上我并不是百分百准备好了，”博尔特对路透社记者说。“但是大赛的时候，我总是能找回状态。”
观看过博尔特本周在伯明翰训练的人说，这位25岁的年轻人看起来和牙买加预选赛时，已经完全是两个样子了。
“过去的那个博尔特又回来了，”一人说。博尔特告诉路透社记者，他花了很多时间在200米的针对性训练上。“尤其是在弯道技术上。”他说。
“为了恢复体能我还进行了长距离的训练，(在预选赛上)我跑完200米几乎都要虚脱了。”
一切现在都大有改观。
“我们都非常开心看到现在的状态。”周四博尔特对路透社记者说。(完)
编译：陈昭 发稿：王燕焜
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