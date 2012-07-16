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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 15:50 BJT

孙海平：刘翔伤势无大碍

刘翔教练孙海平表示，刘翔周五在钻石联赛伦敦站退赛只是出於谨慎起见，他的肋部并无大碍，不会对奥运会的参赛造成威胁。刘翔作为2004年奥运会男子110米栏冠军将在本届奥运会上与世界纪录保持者、古巴名将罗伯斯展开金牌争夺战。

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