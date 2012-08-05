百米“飞人”大战一触即发

路透合成的有望冲击百米金牌的选手，左上至右分别为博尔特、鲍威尔和布雷克，中左至右为加特林，盖伊。下左至右为布雷德曼，雷梅特和拜利。 REUTERS/Staff

路透伦敦8月5日电（记者 Justin Palmer）---博尔特四年之前席卷奥运金牌，并似乎毫不费力创下男子百米世界纪录，在伦敦赛场上如果能卫冕，博尔特将奠定其历史巨人地位，否则将诞生一位新的百米之王。

在北京获得三块金牌的牙买加选手博尔特日益感受到队友布雷克(Yohan Blake)的威胁。这位朋友兼训练搭档在去年的韩国大邱世锦赛上，利用博尔特的起跑失误，夺走了他的世界冠军头衔。目前布雷克保持着今年百米世界最好成绩。

博尔特带着伤病的困扰来到了本届奥运会，但在预选赛不过像是进行了一场轻度训练。在周六的预赛中，尽管起跑有些小失误，博尔特还是轻松地通过了预赛。

如果所有的名将都顺利通过半决赛，这次伦敦奥运的百米决赛(北京时间周一凌晨0455)就将汇集这个时代最伟大的各路短跑好手，并有希望创下新的世界纪录。

在第二场半决赛中，博尔特将与预赛排名第一的美国选手贝利(Ryan Bailey)同台登场。

布雷克与美国名将盖伊(Tyson Gay)将在最後一场半决赛出赛，而2004年奥运冠军加特林(Justin Gatlin)和前世界纪录保持者鲍威尔(Asafa Powell)将在首场半决赛中亮相。

半决赛中每组前两名，以及成绩最好的两个第三名将晋级决赛。

百米决赛之後，另一场激动人心的比赛、女子400米决赛即将登场。在这场比赛中，卫冕冠军英国选手奥古鲁格（Christine Ohuruogu）将与美国名将Sanya Richards-Ross一决高下，後者虽然是2008北京奥运会上的夺冠大热门，但是却仅屈居第三取得铜牌。

俄罗斯选手克里沃莎普卡 （Antonina Krivoshapka）跑出了今年世界最好成绩，也是该项目金牌的一大热门。

奥林匹克主体育场上午没有比赛，但是随着两届伦敦马拉松赛冠军、肯尼亚人凯特尼（Mary Keitany）抵达首都街头争夺女子马拉松赛的桂冠，田径赛事将再一次聚集世人的关注。

她的同胞兼世锦赛冠军基拉加特（Edna Kiplagat）将很可能成为她最强劲的对手。尽管她们富有赛跑的天赋，肯尼亚选手至今未夺得过一枚女子马拉松的奥运会金牌。

起点和终点都设在白金汉宫前的林荫道（Mall），马拉松的路线将经过好些家喻户晓的地标，其中包括白金汉宫（Buckingham Palace）、水师提督门（Admiralty Arch）、鸟笼道（Birdcage Walk）、圣保罗大教堂（St Paul's Cathedral）、伦敦肉类市场（Leadenhall）、塔丘（Tower Hill）以及议会大厦（the Houses of Parliament）。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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