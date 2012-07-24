劲敌称110米栏冠军人选还数刘翔

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透7月23日伯明翰电---在对技术上做出重大调整後，梅里特一跃为伦敦奥运会男子110米栏夺冠呼声最高的选手。但是他周一接受采访时却拒绝将自己列为夺冠的最大热门人选。
他在美国奥运代表团训练基地告诉记者，冠军的荣耀会属於2004年雅典奥运会冠军、中国选手刘翔。
“这将是刘翔第三次参加奥运会，而我今年只是第一次参加，刘翔的经验比我丰富太多，”梅里特称，“我也有世界级赛事经验，比如说世锦赛，但如果是奥运会的话那就另当别论了，他不但更有经验而且拿到过金牌。”
梅里特在最近几周内三次跑出12.93秒的冠军级成绩，刘翔则因为背部受伤而一直修养。
“尽管我最近表现很好，但我还是认为他是最有力的冠军竞争者。”梅里特说。
在今年内，除梅里特外，只有刘翔和世锦赛冠军美国选手理查德森跑进过13秒，刘翔跑出了12.97秒，後者的成绩为12.98秒。
刚满27岁的梅里特兵行险招，将从起跑到第一栏的步数由八步降低为七步。这不得不说是一个巨大的调整。“如果想要和刘翔、罗伯斯（世界纪录保持者）他们这些顶级选手们竞争，我必须做出一些改进。”
梅里特今年以前的个人最好成绩是在2007年跑出的13.09秒，而他在今年的土耳其室内世锦赛中一举击败刘翔。他表示“八改七”这一转变帮助他在比赛中获得动力。
保持良好的身体状况，以及不间断的训练亦对梅里特创造佳绩有所帮助。
这位美国选手称，他明白自己只要能跑出12.93秒以上的成绩，便有可能拿到伦敦奥运金牌，但是他同时也极力表示自己并无压力。
“我还不是奥运卫冕冠军，也不曾拿过奥运冠军，我还没有打破过任何世界纪录。”
“所以我没有任何压力。” （完）
编译：辛毅 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。
路透洛杉矶2月26日 - 女星艾玛·斯通(艾玛史东，Emma Stone)周日以扮演“爱乐之城”(乐来越爱你，La La Land)困顿女演员与爵士音乐家相恋的角色，拿下奥斯卡最佳女主角奖。